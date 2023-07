Fiorentina, Ranieri: “Felice del rinnovo, Firenze mi è entrata nel cuore”

Luca Ranieri ha parlato ad un’intervista concessa ai canali social del club, dopo il rinnovo firmato fino al 2026. “Per me rappresenta tanto, è una grandissima gioia, sono ormai qui da dieci anni, Firenze mi è entrata nel cuore, sono tanto felice di poter proseguire qui la mia carriera e non vedo l’ora di ricominciare”.

“Quella passata è stata una stagione intensissima, l’anno scorso ancora non sapevo ancora se fossi rimasto o meno, però grazie al mister, alla squadra, ci ho creduto. Tutti apprezzano molto quello che sto facendo e non posso che ringraziarli. Spero di riabbracciare i tifosi il prima possibile, sono importantissimi per noi e non vediamo l’ora di incontrarli”, ha concluso.