Lo Monaco sulla situazione Mbappé: “Non esiste dare pieni poteri al giocatore”

Pietro Monaco ha parlato ai microfoni di Tmw della telenovela dell’estate: “Quella di Mbappé é una farsa, un’indecenza. Ha avuto un rinnovo principesco e i pieni poteri, soprattutto: darli a un giocatore non esiste, e lui li ha avuti! Dopo appena un anno vuole andare via, solo gli arabi possono tenerlo un anno a pane e acqua. Regia del Real? No, non credo proprio.”