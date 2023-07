Parigi 2024, la torcia olimpica verrà realizzata in acciaio riciclato: simboleggia la pace

Il comitato organizzatore dei Giochi di Parigi 2024 ha comunicato che la torcia olimpica verrà fabbricata in acciaio riciclato negli stabilimenti francesi di ArcelorMittal. A un anno esatto dalla cerimonia d’apertura nella capitale francese, è stato annunciato in conferenza stampa che verranno prodotti 2mila esemplari della torcia perfettamente simmetrica, 1.500 per i Giochi Olimpici e 500 per quelli paralimpici. L’ideatore, il designer Mathieu Lehanneur, ha spiegato che “vuole simboleggiare la condivisione, la pace, la coesione e la fraternità, ma anche l’eleganza alla francese“.