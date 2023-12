Fiorentina, Pradè: “Gran vittoria, ora testa alla Coppa Italia che per noi è importante”

Dopo il successo per 3-0 contro la Salernitana della sua Fiorentina, il ds Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo fatto un primo tempo di altissima qualità, peccato non aver fatto il terzo gol, anche perché la traversa a inizio secondo tempo poteva riaprire tutto. Ma la squadra ha giocato con grande ferocia, è quello che ci aspettiamo. Sono contento per tutti, dal presidente ai ragazzi. Ci prepariamo per mercoledì perché per noi la Coppa Italia è importante“. Poi il direttore sportivo gigliato si è soffermato su Beltran, che ha trovato il primo gol in serie A: “Importante si sia sbloccato e che inizino a segnare le nostre punte. Anche N’Zola è entrato bene. Finalmente Sottil ha dimostrato le sue qualità, è stato il migliore in campo e può essere un’arma veramente vincente per noi. Non dimentichiamoci che la Salernitana aveva battuto la Lazio, perciò non era scontato. La partita l’abbiamo giocata e vinta“.