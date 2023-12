Serie A1 basket 2023/2024: Brescia la ribalta nel finale contro Scafati

Terminata la sfida tra Scafati e Brescia valida per la decima giornata di Serie A1 di basket 2023/2024. A vincere è stata la squadra di casa con il punteggio di 83-89.

Nel primo quarto la sfida è equilibrata ma Scafati si porta avanti al termine sul 25-21. Nel secondo quarto la formazione di casa aumenta i giri del motore e grazie ad un’ottima prestazione di Burnell va alla pausa sul punteggio di 42-38.

Nel terzo quarto Scafati inizialmente aumenta il divario sugli avversari. Al 25′ la tripla di Rivers vale il 52-46. Nella seconda parte del tempo Brescia si risveglia dal torpore e chiude per la prima volta in vantaggio con il punteggio di 59-63. Nell’ultimo quarto i padroni di casa inizialmente riacciuffano il match: al 35′ i due punti di Rivers più il libero portano Scafati sul 71-69. Brescia poi sembra subire meno la stanchezza e chiude di prepotenza la partita, 83-89 per loro.