Lotta, Europei Bucarest 2024: Enrica Rinaldi medaglia di bronzo nei pesi massimi femminili

Arriva una splendida medaglia di bronzo per l’Italia agli Europei 2024 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest. A portarla a casa è Enrica Rinaldi, bronzo nella categoria dei pesi massimi femminili (76 kg) grazie alla vittoria per 5-2 sulla lituana Kamile Gaucaite. Per Rinaldi si tratta della seconda medaglia continentale in carriera a livello senior, visto che già a Budapest 2022 era stata bronzo. Tra le altre italiane impegnate oggi arrivano buone notizie per Aurora Russo, che si è guadagnata l’accesso al ripescaggio e domani sfiderà la moldava Mihaela Samoil per un posto nella finalina dove ad attendere la vincitrice c’è già la polacca Anhelina Lysak.

Oltre al ripescaggio di Aurora Russo, nella giornata di domani inizierà anche l’avventura della squadra maschile a questi Europei 2024. Vanno quindi in scena Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg) e Benjamin Honis (97kg).