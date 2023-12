Fiorentina, Nico Gonzalez ancora a parte. Kouame e Ikone in gruppo

Giornata di lavoro per la Fiorentina al centro sportivo Viola Park, all’indomani del giorno libero concesso da Italiano dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. In vista della partita di domenica sera contro la Roma, Koaume ed Ikonè hanno superato i rispettivi problemi fisici (fastidio ad un ginocchio e uno stato febbrile) e si sono regolarmente allenati in gruppo. Lavoro personalizzato, oltre che per il lungodegente Dodo, per Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino sta gestendo un risentimento muscolare ed è in dubbio per la sfida ai giallorossi di Josè Mourinho all’Olimpico. In caso di mancata convocazione dell’ex Stoccarda, non si esclude un cambio modulo con il possibile utilizzo delle due punte, Beltran e Nzola.