Torino, Juric: “Frosinone difficile da battere in casa, Zapata e Sanabria si trovano molto bene insieme”

Il tecnico del Torino Juric ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato in casa del Frosinone: “Giochiamo contro una squadra ricca di talenti. In casa sono molto forti anche grazie ai tifosi. Sarà uno scontro diretto di metà classifica”.

Sulle scelte di formazione: “Zapata e Sanabria li vedo molto bene insieme, si trovano bene anche a livello umano. Se riescono a segnare entrambi per noi è sicuramente meglio. Linetty non ci sarà per infortunio, Ricci e Ilic sono pronti a sostituirlo. Djidji non ha ancora i 90 minuti, ma sta crescendo fisicamente. Vojvoda mi sta convincendo sempre di più e domani sarà della partita. Radonjic deve solo continuare ad allenarsi come ha fatto in questa settimana”.