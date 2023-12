Roma: Dybala giocatore del mese, in gruppo Renato Sanches e Pellegrini

La Roma si avvicina a grandi falcate alla sfida con la Fiorentina, match da vincere per dare un segnale alle concorrenti nella corsa Champions. Proprio per questo Mourinho vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi, che anche oggi si sono ritrovati a Trigoria per proseguire la preparazione alla sfida di domenica sera. Kumbulla prosegue nel suo percorso riabilitativo e, dopo il differenziato di ieri, è tornato ad allenarsi con i compagni. In gruppo anche Renato Sanches e Pellegrini, con quest’ultimo che non è certo di partire titolare a causa della condizione non ancora perfetta e rischia di giocare a gara in corso. Mourinho, però, potrà contare certamente su Paulo Dybala per illuminare l’attacco della Roma. La Joya, dopo un inizio difficile, sembra aver trovato continuità: 2 gol e 3 assist nelle ultime 4 gare. Prestazioni, quelle del fantasista argentino, che hanno trascinato la Roma e gli hanno permesso di essere eletto dalla Lega Serie A come giocatore del mese di novembre. Serviranno ancora una volta la sue giocate per battere la Fiorentina permettendo alla Roma di iniziare con il piede giusto una serie di scontri diretti che caratterizzeranno il finale del 2023 giallorosso.