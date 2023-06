Fiorentina, Nardella: “Stadio temporaneo al Padovani è una soluzione che piace a tutti”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto il punto della situazione sulla questione stadio della Fiorentina in occasione di una conferenza stampa che si è svolta a Coverciano: “L’incontro di venerdì con il presidente Commisso è stato molto positivo. Mi sento di dire che abbiamo raggiunto un punto di svolta visto che abbiamo individuato una soluzione che apparentemente piace a tutti, specialmente alla maggior parte dei tifosi“. Tale soluzione corrisponde all’impianto Padovani, attualmente casa della Firenze rugby, ma pronto a ospitare la Fiorentina durante i lavori del Franchi. “Bisogna correre con il progetto e con la realizzazione, ma abbiamo già iniziato a definire tutti gli aspetti. A breve incontrerò il direttore generale viola Barone, insieme anche alla società di rugby” ha spiegato il sindaco.

Nardella ha poi proseguito: “Tale situazione mi sembra in linea anche in base a quanto visto con altre realtà come Cagliari. Lo stadio provvisorio resterebbe infatti vicino a quello dove sono in corso i lavori, nel nostro caso nel quartiere Campo di Marte. Ovviamente il nostro scadenzario è molto preciso perché ai 140 milioni per il restyling del Franchi dovremo aggiungerne altri 55. Il nostro obiettivo è realizzare una struttura temporanea all’interno dello stadio ‘Padovani’ in vista della stagione 2024-2025, e terminare il nuovo stadio ‘Franchi’ per festeggiare al meglio i 100 anni della Fiorentina nel 2026“.