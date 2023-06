Inter, Moratti: “Il Manchester City era battibile, mi ha meravigliato”

di Mattia Zucchiatti 19

“Era una partita che ci aspettavamo sarebbe stata molto difficile invece così non è stato sul campo. La squadra ha giocato in maniera intelligente, si poteva pareggiare e forse sarebbe finita anche bene perché eravamo meno stanchi di loro. Il Manchester City mi ha meravigliato, mi aspettavo uno squadrone invece era battibile. Questo fa pensare che l’Inter sia una bella squadra”. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlemento in merito alla finale di Champions League persa dai nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Manchester City di Pep Guardiola.