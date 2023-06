Boxe, De Carolis sfiderà Sadjo in Francia per il titolo europeo dei supermedi

“La società francese Y 12 Boxing ha vinto l’asta organizzativa del Match per il titolo europeo Supermedi tra il Campione Kevin Lele Sadjo (20v) e il nostro Giovanni De Carolis (32v10s1p). Incontro che avrà, quindi, luogo prossimamente in Francia”. Lo fa sapere la Federazione Pugilistica Italiana. Il pugile romano, come spesso gli è capitato in carriera, dovrà quindi combattere per un titolo fuori casa. Ancora da definire invece la data dell’incontro. Nel maggio del 2021 a Manchester De Carolis perse contro Lerrone Richards il match continentale. Ora ci riproverà contro Sadjo, 33enne imbattuto.