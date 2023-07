Fiorentina, Nardella: “Restyling Franchi? Lavoriamo in contatto col governo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto sul tema del restyling dello stadio ‘Artemio Franchi’. “Leggo tante ricostruzioni – le parole del primo cittadino, a margine di una conferenza stampa svoltasi oggi a Palazzo Vecchio – Quello che posso dire è che noi andiamo avanti con il nostro lavoro e con gli obiettivi che tutti conoscono, lo facciamo con tenacia e con pazienza, e lo facciamo in contatto costante con il governo e tutte le articolazioni ministeriali che si occupano di questo”.

“Andiamo avanti – ha proseguito Nardella – stiamo continuando a lavorare ogni giorno, non ci fermiamo mai. L’obiettivo è portare a casa il risultato. Se fosse stato facile fare stadi in Italia li avremmo dappertutto e da tanto tempo, da Roma a Napoli, da Genova a Milano, ed anche a Firenze. Non è così, non è facile ma noi siamo molto avanti. Se si fa un confronto con le altre città si vede che lo stato di avanzamento del nostro lavoro è sicuramente importante. Le difficoltà le conosciamo, ma noi non ci preoccupiamo ed andiamo avanti”.