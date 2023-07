Nuovo stadio Milano, parla il sindaco di Rozzano: “Utopia che Milan e Inter lo facciano qui”

Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, ha commentato a Il Giorno la possibilità che il nuovo stadio di Milan e Inter venga realizzato proprio a Rozzano: “Ovviamente me lo auguro per la città perché avrebbe una ricaduta importante in termini economici e di posti di lavoro. Tuttavia mi sembra un’utopia“.

“L’area in questione è servita dalla metropolitana e dalla tangenziale ovest A7 col raccordo per piazza Maggi, ma servirebbero interventi per potenziare trasporti e viabilità – ha proseguito l’uomo, che poi si è sbilanciato in una sorta di pronostico – Credo che il Milan in futuro avrà il suo stadio, forse a San Donato. Noi tifosi nerazzurri resteremo invece a San Siro, magari condividendolo con il Monza“.