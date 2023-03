Fiorentina, Nardella: “Progetto ristrutturazione del Franchi un grande esempio di organizzazione”

“Faccio presente che il progetto del ‘Franchi’ è uno di quelli che ha impiegato meno tempo in assoluto per passare tutte le prime fasi di autorizzazioni. È un esempio virtuoso di efficienza, velocità e anche di collaborazione con tutti gli altri livelli istituzionali. Credo che sia da prendere come un esempio dal punto di vista delle procedure del Pnrr ed è difficile che qualcuno possa sostenere il contrario”. Queste le parole del sindaco Dario Nardella di Firenze parlando del progetto di ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha avanzato dei dubbi circa la legittimità di erogazione di parte del finanziamento che dovrebbe servire per coprire interamente i costi per la realizzazione proprio della ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’, di Firenze, chiedendo approfondimenti in tal senso al governo italiano. “Con determinazione e rispetto porteremo attraverso il governo all’Unione europea tutte le argomentazioni in risposta alle osservazioni che la Commissione europea ha fatto e che tuttavia ancora dobbiamo vedere”, ha concluso Nardella.