Juventus femminile, Scanavino: “Il nostro progetto può trainare l’intero movimento”

“Quello delle Juventus Women è un progetto su cui crediamo e investiamo molto, un progetto vincente che può trainare l’intero movimento del calcio femminile italiano”. A ribadirlo è l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino, allo Juventus Museum, in occasione della cerimonia di consegna delle magliette per le 100 presenze in bianconero delle giocatrici Sofie Junge Pedersen e Cecilia Salvai. “Siamo orgogliosi di aggiungere le maglie di Salvai e di Pedersen, calciatrici che hanno lasciato il segno con la loro classe, la loro professionalità e, appunto, le loro presenze”, ha detto Scanavino.