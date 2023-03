Serie C 2022/2023, penalizzato di due punti il Monterosi: la nuova classifica del girone C

Due punti di penalizzazione in classifica per il Monterosi Tuscia Fc, club che milita nel Girone C di Serie C 2022/2023. A comunicare la decisione del Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, è stata la Federcalcio. “La società laziale era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022” si legge nella nota. Di seguito la nuova classifica del girone C.

Catanzaro 87

Crotone 71

Pescara 56

Picerno 54

Cerignola 52

Foggia 52

Monopoli 45

Virtus Francavilla 45

Potenza 44

Latina 43

Giugliano 43

Avellino 43

Taranto 41

Juve Stabia 41

Turris 37

Messina 36

Gelbison 36

Monterosi 34*

Viterbese 27*

Fidelis Andria 26

* due punti di penalizzazione