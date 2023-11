Champions League femminile 2023/2024, prima giornata: esordio con goleada per Lione e Barcellona

I risultati della prima giornata della Champions League 2023/2024 di calcio femminile, che si è aperta oggi con i match che hanno aperto il girone A e il girone B. Esordio con goleada per il Lione, che dilaga in casa dello Slavia Praga con un sonoro 9-0 e mette subito le cose in chiaro nel gruppo B. Tre punti anche per il Brann, che si impone per 2-1 in casa del St.Polten. Nel gruppo A inizia alla grande anche il Barcellona, che trascinato dalle doppiette di Putellas e Bonmati travolge per 5-0 il Benfica. Vince infine l’Eintracht Francoforte, che porta a casa il successo per 2-1 in casa del Rosengard.

Il tutto aspettando domani i match degli altri due gironi, con l’esordio dell’unica italiana impegnata nella competizione. Si tratta della Roma, che inizia il suo cammino alle 18.45 in casa del Bayern Monaco.