Paulo Dybala ha festeggiato la vittoria contro la Fiorentina di oggi, postando una foto su Instagram insieme al compagno di squadra: “Sapevamo che non sarebbe stato semplice oggi, altra vittoria di qualità! contento per la doppietta e per l’ottima prestazione di squadra, bravi tutti. Un ringraziamento va soprattutto a Tammy!! DAJE ROMA”.

