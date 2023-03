Ciclismo, Strade Bianche 2023: classifica e ordine di arrivo, impresa Pidcock a Siena

La classifica e l’ordine di arrivo della Strade Bianche 2023, classica toscana di inizio stagione che ha regalato spettacolo con i suoi sterrati lungo i 183 km con partenza e arrivo a Siena. Grandissima impresa di Thomas Pidcock: il britannico della Ineos Grenadiers attacca a oltre 50 km dall’arrivo, stacca tutti e arriva in solitaria in Piazza del Campo conquistando uno dei successi più prestigiosi della sua carriera su strada. Sul podio con lui anche Valentin Madouas e Tiesj Benoot, che a un certo punto sembrava il grande favorito.

La cronaca – La corsa inizia subito su ritmi sostenuti, con i corridori che cercano visibilità con la fuga di giornata. Dopo pochi chilometri si forma infatti il terzetto che caratterizza oltre metà gara: si avvantaggiano Sven Erik Bystrom (Intermarché Circus Wanty), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) e Ivan Romeo (Movistar), che arrivano ad avere anche oltre sei minuti sul gruppo dei migliori. Prova ad aggregarsi anche Erik Fetter (Eolo Kometa), che però rimane per diversi chilometri “a bagnomaria” senza riuscire a rientrare sui tre davanti e alla fine si arrende. Con il passare degli sterrati però inizia la selezione in gruppo, a cui si aggiungono anche le cadute e i problemi meccanici. Ben presto appare chiaro come Peter Sagan non sia nella sua miglior giornata, con lo slovacco che perde contatto dai migliori quando mancano ancora più di 80 km all’arrivo.

Tra le vittime di problemi meccanici anche Davide Ballerini e Davide Formolo, con quest’ultimo che con un grande sforzo riesce a rientrare in gruppo a poco più di 60 km dall’arrivo. Come prevedibile, il vero punto di svolta arriva sullo sterrato di Monte Sante Marie: attacca Alberto Bettiol, che si porta dietro Andrea Bagioli e soprattutto Thomas Pidcock. Quest’ultimo fa la differenza in discesa sullo sterrato, portandosi da solo su Bystrom e De Marchi che erano ancora al comando delle operazioni. A poco più di 40 km dall’arrivo il primo allungo di Van der Poel, che rilancia l’azione del gruppo tenendosi a meno di 30″ dalla testa della corsa. Bettiol e Bagioli invece vengono ripresi, così come l’ungherese Valter che si era riportato sul toscano. Intanto paga dazio Julian Alaphilippe, probabilmente ancora lontano dalla migliore condizione.

Nel tratto di asfalto dopo il settore sterrato più impegnativo, si spezza il gruppetto inseguitore: Van der Poel perde terreno, così nel primo gruppo inseguitore restano Formolo, Mohoric, Benoot e Simmons. Bystrom si stacca in testa e un eroico De Marchi è l’unico a rimanere con Pidcock a meno di 25 km dal traguardo. A Monteaperti il britannico stacca De Marchi e resta solo, dietro Van der Poel alza bandiera bianca e si avvantaggiano in cinque negli ultimi chilometri: Valter e Benoot sembrano separati in casa Jumbo Visma, con loro anche Rui Costa, Madouas e Mohoric. Pidcock però resiste, sfrutta le poche energie rimaste a tutti e il mancato accordo alle sue spalle per arrivare a braccia alzate sull’iconico traguardo di Piazza del Campo.

L’ordine di arrivo della Strade Bianche 2023