Fiorentina, lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra per Nico Gonzalez

Non arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano. La Fiorentina in un report medico sul proprio sito ufficiale ha comunicato che il calciatore Nico Gonzalez, a seguito dell’infortunio occorso nella gara di Conference League on il Ferencvaros, ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane. Salta la sfida contro l’Hellas Verona anche Alfred Duncan a causa di uno stato influenzale.