Pagelle Cosenza-Parma 0-0: voti e tabellino Serie B 2023/2024

Le pagelle di Cosenza-Parma, match della sedicesima giornata di Serie A. In 10 uomini la squadra di Pecchia si accontenta dello 0-0 e fallisce la fuga in vetta, portandosi solo a +2 dal Venezia (fermato dal Sudtirol). Niente ritorno ai tre punti per il Cosenza che non vince da quattro turni.

Per la prima svolta del match bisogna aspettare sei minuti. Tanto basta a Hainaut per ricevere due gialli e lasciare in 10 il Parma. Eppure, la prima chance da gol è per gli uomini di Pecchia. Al 22′ Man sfonda sulla destra e si presenta in area: Micai gli nega il gol con un intervento provvidenziale sul suo tiro da posizione defilata. Il Cosenza cresce nel finale del primo tempo. Al 41′ Zuccon colpisce l’incrocio dei pali dalla distanza, mentre Mazzocchi poco dopo è pericoloso con un colpo di testa in area. Anche ad inizio ripresa il Cosenza è pericoloso. Al 51′ Florenzi lascia partire un mancino al volo che scheggia la traversa. Dopo l’episodio, il Parma prende le misure ai padroni di casa e concede poco. Nel finale però c’è un grosso spavento per la capolista. All’83’ Tutino firma l’1-0 dopo un pasticcio della difesa, ma un fuorigioco ad inizio azione cancella la rete. Solo 0-0 per le due squadre.

Cosenza (3-5-2): Micai 6.5; Venturi 6, Meroni 6 (89′ Cimino sv), Fontanarosa 6 (45′ Sgarbi 6); Rispoli 6 (45′ D’Orazio 6), Zuccon 6.5, Voca 6.5 (78′ Viviani sv), Florenzi 6.5, Martino 6; Mazzocchi 5.5 (63′ Forte 5.5), Tutino 6.

In panchina.: Lai, Marson, Cimino, Sgarbi, La Vardera, Arioli, Crespi, Zilli.

Allenatore: Caserta 6

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6, Hainaut 4, Osorio 6, Circati 6, Coulibaly 6; Sohm 6 (58′ Charpentier 6), Estevez 6 (58′ Hernani 6); Man 6.5 (80′ Cyprien sv), Bernabè 6, Mihaila 6 (69′ Partipilo 6); Bonny 5.5 (45′ Delprato 6)

In panchina: Corvi, Turk, Balogh, Ansaldi, Colak, Camara, Di Chiara, Cyprien.

Allenatore: Pecchia 6

ARBITRO: Niccolò Baroni della sezione di Firenze 6

RETI: –

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 6′ Hainaut espulso per doppio giallo.

Ammoniti. Voca, Fontanarosa, Sgarbi, Circati, Martino, Venturi, Florenzi, Bernabe. Angoli: 5-4. Recupero: 1′, 5′ st.