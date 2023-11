Fiorentina-Juventus, Allegri: “Bella partita anche per gli sfottò. Danilo? Rientra dopo la sosta”

“La Fiorentina è una delle squadre più attrezzate del campionato, ha una buona rosa con giocatori tecnici e fisici. Credo che sia un’antagonista per i primi quattro posti, ha allestito un’ottima squadra. Nico Gonzalez è un giocatore importante, Bonaventura sta facendo cose straordinarie, Arthur si è ripreso bene dall’infortunio e sta facendo bene. Sarà una partita difficile”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina al Franchi. Appuntamento da ex per Chiesa (“Ora sta bene“) e Vlahovic: “Non devo dare consigli, l’importante è che si mettano a disposizione della squadra. Abbiamo bisogno di tutti i cinque attaccanti a disposizione. Devono fare buone prestazioni, bisogna lavorare forte e duramente, restando compatti e lavorando sui nostri limiti. Siamo sulla buona strada per diventare una squadra granitica. L’obiettivo finale è giocare la Champions”. Per Allegri “Fiorentina-Juventus è sempre una bella partita, anche per lo sfottò tra le due società e soprattutto tra le due tifoserie. Per uscire da Firenze con un risultato positivo bisogna fare una bella partita sotto tutti i punti di vista”.

Sull’infermeria: “De Sciglio tra un mese potrà iniziare ad allenarsi con la squadra. Alex Sandro e Danilo? Il primo ha più probabilità di rientrare prima. Danilo ha fatto un controllo sulla piccola lesione, è profonda e inganna: non crea dolore, ma crea molto danno se non recuperi nei tempi. Rientrerà dopo la sosta, speriamo di riaverlo con l’Inter”. E sull’ipotesi rinvio: “Saranno gli organi di competenza a decidere. Noi ci alleniamo e partiamo per Firenze, l’importante è che la partita si svolga in situazione di normalità”. Prima della conferenza stampa, Allegri aveva espresso la sua “vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subìto danni e disagi in questo momento. Credo sia molto più importante della partita”.