Atp Finals Torino 2023, i possibili gironi: ecco gli avversari di Jannik Sinner

Il dado è tratto. Con la sconfitta di Alex De Minaur a Parigi-Bercy sono ufficiali gli otto giocatori che si contenderanno le Atp Finals in programma a Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre. Otto giorni di grande tennis con i migliori dell’anno che si sfideranno nel consueto format di fine anno: due gironi da quattro per ognuno con i primi due di ogni girone che avanzeranno in semifinale. E tra i migliori otto dell’anno c’è anche Jannik Sinner. L’altoatesino giocherà per la prima volta, da titolare, le Finals. Nel 2021 infatti era subentrato al posto di Matteo Berrettini, infortunatosi contro Alexander Zverev.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Per quel che concerne la stesura dei gironi il regolamento è abbastanza scarno e semplice: il numero uno finirà in un girone, il numero due in un altro. E così via con le fasce 3-4, 5-6 e 7-8. Ovviamente il tutto verrà sorteggiato. Ecco gli otto tennisti, in ordine di ranking: Novak Djokovic (1), Carlos Alcaraz (2), Daniil Medvedev (3), Jannik Sinner (4), Andrey Rublev (5), Stefanos Tsitsipas (6), Alexander Zverev (7), Holger Rune (8).

I POSSIBILI AVVERSARI DI JANNIK SINNER

Seguendo il ragionamento del regolamento c’è un’unica certezza: Jannik Sinner, nel suo girone, non potrà incontrare Daniil Medvedev. Tutti gli altri sei partecipanti alle Finals invece potranno capitare nel girone del numero uno d’Italia. Ecco chi pescherà Sinner: uno tra Djokovic e Alcaraz, uno tra Rublev e Tsitsipas e uno tra Zverev e Rune. Potrebbe esserci un girone con Djokovic-Sinner-Tsitsipas-Zverev oppure un altro con Alcaraz-Sinner-Rublev-Rune. Insomma, si prospettano partite difficilissime e con un altissimo coefficiente di difficoltà.

IL SORTEGGIO E PROGRAMMA DELLE PARTITE

Il sorteggio avverrà giovedì 9 novembre alle ore 15:00 nella splendida location del Grattacielo Intesa Sanpaolo. Le partite cominceranno domenica 12 novembre con due partite al giorno di doppio (ore 12:00 e ore 18:30) e due di singolare (ore 14:30 e ore 21:00). Così sino a venerdì 17 quando termineranno i gironi. Sabato 18 sarà il giorno delle semifinali e poi domenica 19 il giorno decisivo: prima la finale di doppio e poi quella di singolare.

IL REGOLAMENTO

Accedono in semifinale i primi due classificati di ogni girone. In semifinale il primo del girone A affronterà il secondo del girone B e viceversa. In caso di arrivo tra due giocatori a pari vittorie e sconfitte (per esempio 2-1 o 1-2) conterà lo scontro diretto. In caso di arrivo a pari vittorie e sconfitte tra tre giocatori conteranno, nell’ordine: miglior percentuale di set vinti, miglior percentuale di games vinti, posizione in classifica nel ranking.