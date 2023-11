Bobo Tv, l’annuncio di Vieri: “Da oggi ci sarò solo io, ringrazio Adani, Cassano e Ventola”

“Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solamente io alla Bobo Tv”. Con questo annuncio inaspettato Christian Vieri parla dello scioglimento del quartetto di opinionisti che ha contraddistinto la nascita e lo sviluppo della Bobo Tv sul canale Twitch: “Ringrazio Lele (Adani), Antonio (Cassano) e Nick (Ventola) per la loro presenza e la loro collaborazione avuta sino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nel quale vi renderò più partecipi”; ha concluso Vieri. Sui social la notizia ha prese subito piede spiazzando i follower e gli abbonati, che immediatamente si sono fiondati nella chat per chiedere spiegazioni. Ma il dubbio che si tratti di uno scherzo è comunque reale e concreto. Attendiamo sviluppi e aggiornamenti.