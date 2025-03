Le pagelle e i voti di Fiorentina-Juventus 3-0, match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2024/2025. Al “Franchi” di Firenze arriva un’altra pesantissima sconfitta per la Vecchia Signora, che chiude una settimana davvero da incubo che costringerà la società a serie riflessioni durante la sosta delle nazionali. Al contrario i gigliati, dopo la rimonta in Conference League sul Panathinaikos, travolgono gli storici rivali e si rilanciano nella corsa alle posizioni europee della classifica.

Primo tempo a fortissime tinte viola, con i padroni di casa che indirizzano la partita grazie ai due gol in tre minuti firmati da Gosens e Mandragora. La Juventus fatica a reagire, gli uomini di Motta ci provano in avvio di secondo tempo e sembrano poter quantomeno cambiare atteggiamento ma arriva il terzo gol della Fiorentina a chiudere definitivamente i conti per la gioia del pubblico di Firenze. Notte fonda in casa bianconera, la panchina di Motta è sempre più traballante dopo i sette gol subiti nelle ultime due di campionato.

Fiorentina-Juventus 3-0, le pagelle

FIORENTINA

De Gea 6

Ordinaria amministrazione per il portiere viola, quasi mai chiamato in causa.

Pongracic 6.5

Controlla senza problemi la situazione, appare anche lui in crescita come gran parte della squadra nelle ultime uscite.

Marì 6

Attentissimo negli spazi stretti, fa buona guardia murando un paio di conclusioni avversarie.

Ranieri 6.5

Il capitano viola conduce una partita precisa e puntuale, guidando la retroguardia toscana in una serata davvero tranquilla dalle parti di De Gea. (Dal 78′ Comuzzo sv)

Dodò 6

Poche disattenzioni difensive, merito della sua crescita ma anche della pochezza della manovra avversaria.

Mandragora 7

Il gol è la ciliegina sulla torta di un’altra prestazione convincente, nella quale il centrocampista viola si dimostra uno dei valori aggiunti a disposizione di Palladino.

Cataldi 6.5

Attento e preciso, riesce a sbrigare un paio di situazioni insidiose in fase difensiva. Ben aiutato dai compagni, la sua pressione mette in difficoltà i portatori di palla bianconeri. (Dal 89′ Adli sv)

Fagioli 7

Da ex bianconero firma l’assist per il gol di Mandragora, mostrando qualità che probabilmente a questa Juve avrebbero fatto molto comodo. Avvia anche l’azione del gol di Gudmundsson e appare perfettamente integrato nel centrocampo di questa Fiorentina. (Dal 85′ Folorunsho sv)

Gosens 7

Al di là del gol, gioca un gran primo tempo per poi gestire la situazione a punteggio acquisito. Forse sta tornando ai livelli dei suoi migliori momenti con la maglia dell’Atalanta.

Kean 6.5

Trova il gol in fuorigioco, per il resto non la migliore delle sue prestazioni ma del resto ci pensano i compagni ad affondare la sua ex squadra. Per lui è sicuramente una vittoria dal sapore speciale. (Dal 89′ Zaniolo sv)

Gudmundsson 7

Giocatore ritrovato, finalmente in buone condizioni fisiche e capace di mostrare tutto il suo valore come dimostra il terzo gol negli ultimi sette giorni. Potrebbe rivelarsi una delle carte fondamentali per il finale di stagione. Gli applausi del “Franchi” sottolineano anche un cambio nel rapporto con i tifosi. (Dal 78′ Beltràn sv)

All. Raffaele Palladino 7.5

Dopo tante critiche, arrivano due vittorie pesantissime per il morale e per il proseguo della stagione. I quarti di Conference League aprono scenari interessanti, mentre in campionato i viola accorciano a cinque punti dal quarto posto del Bologna per quella che sarà una volata finale incertissima e con tante squadre coinvolte.

JUVENTUS

Di Gregorio 5.5

Non certo il principale dei colpevoli, ma anche lui non appare irreprensibile specie sul terzo gol dei viola.

Weah 5

Partita di sofferenza, senza mai riuscire a farsi vedere in fase offensiva. Nelle ultime settimane era stato una delle poche note liete, ma stasera non è mai riuscito a incidere e a contrastare efficacemente gli avversari. Prima di uscire risulta anche molto nervoso. (Dal 74′ Conceicao sv)

Kalulu 5.5

Prova a fare il suo, ma la difesa bianconera è in costante sofferenza per gran parte della partita.

Veiga 5

Sarebbe anche uno di quelli pronti a farsi vedere sulle palle inattive, ma in fase difensiva soffre terribilmente le scorribande degli attaccanti viola. (Dal 60′ Alberto Costa 5.5: )

Kelly 4.5

Emblema della mancanza di idee in sede di mercato e programmazione, anche stasera non mostra certo grandi motivazioni per il suo acquisto durante il mercato invernale. (Dal 75′ Gatti sv)

Thuram 4.5

Solitamente uno dei pochi “lampi di luce” nella notte bianconera, ma anche lui oggi fatica tantissimo. Forse non al meglio a livello fisico, sicuramente una delle sue prestazioni peggiori in stagione.

Locatelli 5

Simbolo della Juventus di stasera: lento, incerto, con poche idee nonostante qualche spazio a disposizione. La generosità non manca, ma non può bastare.

Nico Gonzalez 4.5

L’ex di turno non si fa certo rimpiangere, finendo per essere un altro tassello nel puzzle di confusione e assenza di gioco in casa bianconera. Arrivato in estate con ben altre aspettative, dopo tutti questi mesi è sempre un oggetto misterioso. (Dal 60′ Cambiaso 6: entra a partita ampiamente compromessa, quantomeno prova a creare qualcosa sull’esterno. Nel finale però si fa nuovamente male, per lui una stagione quasi maledetta. Dal 86′ Mbangula sv)

McKennie 5.5

In avvio di partita sembra ancora una volta uno dei pochissimi in grado di risultare imprevedibile e minaccioso negli ultimi 20 metri. Ben presto però si adegua al grigiore e alla confusione dei suoi compagni.

Koopmeiners 5

Ennesima prestazione opaca di una stagione che assomiglia sempre più a una Via Crucis per l’ex Atalanta. A ogni uscita piovono critiche e commenti sul costo del suo cartellino, tanti milioni che finora in campo non si sono assolutamente visti.

Kolo Muani 5

Il suo arrivo nel mercato invernale aveva portato una ventata di gol e positività a Torino, ma nelle ultime settimane anche lui sembra essere stato assorbito dalle evidenti difficoltà di un tunnel dal quale la Vecchia Signora non riesce a uscire. Pochissimi palloni a sua disposizione, giocati però non poca qualità.

All. Thiago Motta 3

Si chiude una delle peggiori settimane nella storia recente della Juventus e il tecnico non può che essere il principale colpevole. Mai come oggi sembra al capolinea la sua deludente avventura in bianconero, sembra difficile immaginarlo in panchina fino alla fine della stagione. L’impressione è che inizi a mancare anche il controllo su parte del gruppo.