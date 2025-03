Marc Marquez vince il Gran Premio d’Argentina. Allo spegnimento dei semafori Marc Marquez scatta dalla pole position, seguito dal fratello Alex e da Francesco Bagnaia. Alla prima curva, termina la gara di Marco Bezzecchi. L’italiano dell’Aprilia si tocca con Fabio Quartararo in un contatto giudicato incidente di gara, e cade rovinosamente nella ghiaia. Alla terza tornata, scivola in fondo alla classifica Enea Bastianini, vittima di problemi tecnici. In contemporanea, i fratelli Marquez fanno il vuoto, mentre il duo VR46 composto da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio accendono il mid-field. Al quarto giro, la Gresini di Alex Marquez si mette davanti a tutti, sfruttando un lungo del numero 93. Poco prima di metà gara, Bagnaia perde la terza piazza ai danni di Morbidelli, con il campione del mondo della Ducati che si deve guardare le spalle da Zarco. Il finale ha come protagonista la lotta tra Alex e Marc Marquez. Lo scudiero della Gresini difende strenuamente la prima piazza, ma il pilota della Ducati perfeziona il sorpasso al ventesimo giro e va a vincere la gara.

LE PAGELLE DELLA GARA

Marc Marquez: 10

Marc Marquez sembra inarrestabile e ottiene la seconda vittoria domenicale della propria stagione. Partito in pole position, il ducatista lotta tenacemente con il fratello, spuntandola nella frazione conclusiva.

Alex Marquez: 10-

Il minore dei fratelli Marquez sfiora il successo, dovendosi poi accontentare del secondo gradino sul podio. Lo scudiero della Gresini si impegna in una bagarre con Marc, arrendendosi solo nelle battute finali.

Morbidelli: 9

Franco Morbidelli torna su un podio domenicale per la prima volta da tre anni a questa parte. L’italiano supera Bagnaia nel corso dei primi giri, aggiudicandosi la terza piazza alle spalle dei due Marquez.

Bagnaia: 8+

Francesco Bagnaia scatta dalla terza posizione, ma conclude la propria gara ai piedi del podio. Il ducatista lascia l’Argentina amareggiato, dopo aver perso la top tre contro Franco Morbidelli.

Di Giannantonio: 8.5

Fabio Di Giannantonio ottiene la top cinque durante le ultime curve del Gran Premio. Il pilota della VR46 spende gran parte della propria gara alle spalle di Binder, per poi passare il pilota della KTM e superare anche Zarco.