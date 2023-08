Fiorentina, Italiano: “Volevamo quest’esordio, sono soddisfatto”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 4-1 contro il Genoa. “Sono soddisfatto per la grande personalità con la quale abbiamo affrontato questa partita. Temevamo l’entusiasmo degli avversari e la bolgia che ci attendeva, era il nostro obiettivo fare questo esordio“. Poi ha proseguito: “I nuovi si stanno inserendo bene, ed oggi in generale ci siamo comportati molto bene. Bonaventura? Ha i suoi 34 anni ed è nel pieno della sua maturità, è un calciatore che può fare tanti ruoli. Per noi quando sta così è un valore aggiunto, dobbiamo cerca di gestirlo”. Italiano ha anche parlato di Kayode, all’esordio in Serie A: “E’ un ragazzo che ha un carattere forte e non teme nulla. Ha corsa, fisicità e una buona dimestichezza con i piedi. Quest’anno insieme a Dodò si giocheranno tantissimo”.