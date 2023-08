Inter-Monza 2-0, Lautaro Martinez: “Abbiamo iniziato con il piede giusto”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 arrivata in casa contro il Monza. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: “È stata un’estate dura perché siamo andati in Giappone e c’era tanto caldo. Ma ci siamo allenati bene, sempre sul pezzo, con doppi allenamenti. Sono contento della preparazione e delle amichevoli. Dovevamo dare un segnale e abbiamo iniziato col piede giusto, sono contento. Lukaku? Romelu era del Chelsea, dovevano trattare le società, la scelta è stata sua”.

Sui nuovi acquisti: “Abbiamo preso giocatori importanti, giovani, che vogliono crescere. Erano tutti pronti, anche chi è entrato. Mi sono trovato bene sia con Thuram che con Marko (Arnautovic)”.