Inter-Monza 2-0, la doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Christian Poliseno 11

Vittoria importante per l’Inter nel primo match di questa nuova Serie A, contro il Monza. A decidere è la doppietta del capitano, Lautaro Martinez, che sfrutta gli ottimi assist di Dumfries e Arnautovic. Esultano i tifosi della squadra di Inzaghi, così come Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. Ecco la sua reazione.