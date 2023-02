Serie C 2022/2023, Catanzaro a valanga: 4-1 sulla Juve Stabia. E +12 sul Crotone

di Mattia Zucchiatti 6

Il Catanzaro travolge la Juve Stabia 4-1 in trasferta e blinda il primo posto del girone C a +12 dal Crotone. Dopo nove minuti i giallorossi sono già avanti di due reti. E i due gol di apertura hanno un unico protagonista: al 4′ Iemmello ruba palla su una rimessa laterale a sfavore, vola verso la porta e allarga il piattone per l’1-0. Al 9′ invece l’ex bomber del Foggia deve solo appoggiare in rete dopo un cross e un dribbling di Vandeputte in area. Al 20′ il belga serve il secondo assist della sua giornata, servendo Biasci che da posizione favorevole non perdona. Nel primo tempo la Juve Stabia protesta per un contatto tra Fazio e Pandolfi in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Nella ripresa, al 73′, c’è il poker: Brignola mette al centro un pallone per Vandeputte che realizza un rigore in movimento. Nel finale c’è spazio per il gol della consolazione della Juve Stabia. Ed è una magia: Scaccabarozzi, su punizione dalla lunga distanza e da posizione defilata, spedisce la palla sotto l’incrocio dei pali, beffando Fulignati. Ma la reazione della Stabia è arrivata troppo tardi.