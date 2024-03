LIVE – Monza-Roma, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 10:00 di venerdì 1 marzo Daniele De Rossi presenterà in conferenza stampa la partita Monza-Roma, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. L’allenatore giallorosso cerca continuità in campionato, ma dovrà vedersela contro la squadra del suo amico Raffaele Palladino. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 10:00. A Trigoria è giorno di rifinitura e di conferenza stampa. Seguiamo la vigilia della gara insieme.

10.21 – “Mancini come tre e mezzo dietro potrebbe essere un’opzione. Capisce quando deve spingere e quando non deve. Con Fonseca ha fatto molto bene da centrocampista. Deciderò sistema di gioco e giocatori in base alla partita“.

10.19 – “Paredes sta migliorando negli aspetti che gli ho chiesto di migliorare. Nella gestione palla non ci sono problemi, ha grande lettura di gioco e intelligenza tattica. Sta crescendo nei movimenti in verticale e nei movimenti senza palla. Prima era troppo istintivo, ora sta ragionando di più sulla scelta dei movimenti”.

10.17 – “Smalling sta chiudendo la fase di ripresa dall’infortunio. Quando non si gioca da tanto tempo i muscoli non sono più abituati a certi scatti e a certe distanze. Lo stress fisico della partita cambia rispetto all’allenamento. Ho preferito schierarlo in una difesa a tre con due difensori accanto per restringere il suo raggio d’azione. Sta crescendo giorno dopo giorno”.

10.11 – “Per quanto riguarda la tripletta di Dybala, non cambia niente a livello tattico tra difesa a quattro e difesa a tre. Se analizziamo i gol contro il Torino, sono situazioni che si sarebbero verificate con ogni modulo. Lukaku è in discussione come tutti i giocatori, e me compreso. Ha giocato sempre tutti i minuti e lo sto gestendo il più possibile. Contro il Torino è entrato molto bene”.

10.08 – “Sto lavorando come gestivo lo spogliatoio alla Spal e come lo facevo quando ero il capitano della Roma. I rapporti sono diversi rispetto a quando ero giocatore. Dobbiamo diventare una grande famiglia. I calciatori devono essere felici di venire al campo e lavorare”:

10.05 – “Non so come giocherà il Monza. Prima giocava con il 3-4-2-1. Ora hanno cambiato leggermente sistema di gioco con una difesa a quattro. Noi siamo pronti a tutti. Incontriamo una squadra forte con un allenatore che stimo. Con Palladino abbiamo iniziato insieme il corso Uefa Pro. Sono contento per i suoi successi e le sue vittorie”.

