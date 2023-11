Fiorentina, Italiano: “Contro il Milan impegno difficile, si riparte carichi e motivati”

Vincenzo Italiano è intervenuto al canale Youtube della Fiorentina in vista dell’impegno di Serie A contro il Milan: “Si riparte carichi e motivati, arriviamo dalla vittoria contro il Bologna che ci ha permesso di ripartire in campionato e mettere in punti in classifica. Vogliamo cercare di mantenerla questa classifica, anzi se possibile migliorarla. Sarà un impegno difficile, che però abbiamo preparato bene“.

“In questa sosta abbiamo lavorato bene, con intensità e entusiasmo, c’era un bel clima. Inizialmente mancavano i nazionali, ma pian pianino si sono aggiunti tutti i ragazzi. Negli ultimi giorni abbiamo approfondito la strategia – ha proseguito il tecnico dei viola, che poi si è soffermato sui singoli – Beltran sta bene. Si è sempre allenato e rispetto alla scorsa settimana ha intensificato. Kayode sta meglio. Ha fatto qualcosa in più, ma preferiamo tenerlo a Firenze e farlo allenare al massimo per averlo nei prossimi impegni. Tolto Ranieri squalificato, tutti gli altri stanno bene. Siamo carichi e dobbiamo cercare di affrontare il Milan che ha bisogno di prestazione di alto livello“.

Italiano ha poi parlato proprio dei rossoneri: “Il Milan è una squadra forte e, anche se nell’ultimo periodo è sembrato in difficoltà, riesce sempre ad avere grandi reazione. Ci aspetto uno stadio caldo e un clima infuocato, perciò sarà un test importante. Dobbiamo dimostrare maturità e crescita. Infortunati? Ce li hanno come noi, ma come tutte le squadre. Hanno una rosa di livello e un allenatore di qualità. Sarà un test impegnativo in cui cercare di avere continuità e dare una risposta“.