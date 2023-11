Running, Cross Internacional de la Constitucion 2023: Battocletti e Arnaudo al via

Tutto pronto per il cross di Alcobendas, alle porte di Madrid, che vedrà al via due italiane. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che si prepara per gli Europei di Bruxelles. E con lei ci sarà anche Anna Arnaudo, in evidenza al Cross La Mandria con il terzo posto (migliore italiana). Battocletti torna al Cross Internacional de la Constitucion, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, dopo la scorsa edizione, che la vide cogliere un brillante secondo posto alle spalle di Lucy Mawia che va a caccia del bis. La keniana è reduce da un ritiro a Soria, dove a brillare sono state altre due possibili protagoniste ad Alcobendas: le etiopi Likina Amebaw e Asayech Ayichew. Si corre alle ore 13.15 di domenica 26 novembre, con diretta video streaming a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=oXeCYVmloXo.