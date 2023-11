Lazio in emergenza a Salerno: Sarri senza Romagnoli e Casale

È una Lazio in emergenza quella che sfiderà domani la Salernitana cercando di ritrovare una vittoria che manca da due turni di campionato. Sarri, infatti, deve fare i conti con le assenze, almeno una per reparto. Ma se in attacco Zaccagni, pur non partendo titolare, ha recuperato dalla distrazione al collaterale del ginocchio destro per andare almeno in panchina, a centrocampo Luis Alberto dovrà saltare la trasferta per squalifica dopo il giallo rimediato nel derby e Vecino sarà in forse fino all’ultimo per un problema muscolare che lo ha tolto dal derby a 10 minuti dalla fine bruciando, di fatto, una sostituzione alla squadra biancoceleste.

Almeno un’assenza per reparto, quindi, e dall’elenco non è certo esclusa la difesa: già ieri, infatti, Casale era quasi certo del forfait per un problema all’adduttore, una ricaduta dell’infortunio occorso all’ex Verona nel match contro il Feyenoord, ma la novità è quella relativa all’assenza di Romagnoli. Il difensore, sempre in campo in questa prima parte di stagione, si vedrà costretto ad alzare bandiera bianca dando così il via libera, a meno di soluzioni adattate dell’ultimo minuto, all’esordio stagionale di Gila al fianco di Patric in una coppia centrale di difesa tutta spagnola.

Le certezze, per Sarri, rimangono in porta dove Provedel sarà regolarmente al suo posto in una difesa che vedrà protagonista anche Lazzari e Marusic, in vantaggio su Hysaj e Pellegrini, e Guendouzi che partirà ancora titolare in un centrocampo con Cataldi in regia e Kamada al suo fianco. In attacco, invece, confermato Immobile con Felipe Anderson e uno tra Isaksen e Pedro con lo spagnolo in vantaggio in un ballottaggio che Sarri scioglierà solo all’ultimo momento.