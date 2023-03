Fiorentina, Italiano: “Contro il Lecce una battaglia, non vogliamo fermarci”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato alla viglia del match di campionato contro il Lecce. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Contro il Lecce ci aspetta un’altra battaglia ma siamo in un momento positivo e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere sempre bello e aiuta a smaltire la fatica. Le rotazioni ci stanno aiutando e mi auguro sarà così anche domani contro un avversario che verrà qui per metterci in difficoltà”.