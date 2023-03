Serie A femminile, poule Scudetto 2023: parte bene la Juventus Women, Milan ko 2-0

Inizia bene l’avventura nella poule Scudetto 2023 per la Juventus Women, che a Vinovo ha battuto 2-0 il Milan. Le ragazze di Joe Montemurro hanno così aperto con tre punti il girone all’italiana che assegnerà il titolo e il secondo posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Le rossonere invece si rammaricano per un rigore sbagliato nel primo tempo, quando il risultato era ancora fermo.

La cronaca – Il primo squillo della partita è della Juventus, con Bonansea che a tu per tu con Giuliani si vede chiudere lo specchio dal portiere rossonero. Il match scivola via fino alla mezz’ora, quando il Milan ha la grande occasione per passare in vantaggio: Peyraud-Magnin infatti esce male su Piemonte e commette fallo da rigore. Sul dischetto va la stessa attaccante che però incredibilmente calcia sopra la traversa. Si va quindi al riposo sul risultato di 0-0. La ripresa vede ancora tanto equilibrio in campo, con le due squadre consapevoli della posta in palio. La Juventus si fa prima vedere con Beerensteyn, poi al 55′ passa in vantaggio proprio grazie all’olandese che termina al meglio un’azione personale di pregevole fattura superando Giuliani per l’1-0 delle bianconere.

La reazione del Milan è immediata ma si spegne sul palo colpito da Bergamaschi al 57′, poi ci prova anche Piemonte che però stavolta trova l’ottima parata di Peyraud-Magnin. Nel finale la Juventus sembra provare a gestire il risultato, con le rossonere che faticano a rendersi pericolose se non con qualche tiro dalla distanza. Nel recupero così si aprono gli spazi per le bianconere ed è ancora Beerensteyn a fare la differenza guadagnandosi il rigore per un fallo di Mesjasz. Sul dischetto va Cantore che non sbaglia e fissa il risultato sul 2-0 finale.