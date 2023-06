Fiorentina, intervento agli occhi per Brekalo: niente più lenti a contatto in campo

Josip Brekalo, esterno croato della Fiorentina, si è sottoposto in queste ore a un particolare intervento chirurgico agli occhi. L’obiettivo è quello di migliorare la vista, così da evitare l’utilizzo in campo delle lenti a contatto come finora avvenuto. Sui profili social della clinica dove è stato effettuato l’intervento, si leggono ulteriori dettagli: “in 15 minuti di intervento, senza dolori e fastidi con un recupero veloce da record, il nostro Josip è pronto per nuove vittorie sul campo”. Una situazione simile che qualche mese fa ha vissuto il portiere del Milan Tatarusanu, a sua volta sottoposto a un intervento per migliorare la vista.