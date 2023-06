Olympiacos, Diego Martinez nuovo allenatore del club greco

Dopo la parentesi in Liga, all’Espanyol Barcellona ed essere licenziato ad aprile dopo quattro sconfitte consecutive, Diego Martinez riparte dalla Grecia e dall’Olympiacos. Il club greco, che in questa stagione ha chiuso terzo in classifica alle spalle di AEK Atene e Panathinaikos, ha deciso di virare sul tecnico spagnolo desideroso di una nuova avventura.

Per Diego Martinez si tratterà della prima panchina fuori dalla Spagna. All’Olympiacos troverà un ambiente caldo, desideroso di tornare a comandare nel calcio nazionale, soprattutto dopo l’ultima stagione in cui il club biancorosso si è dovuto accontentare solo del piazzamento in Europa League dopo essersi classificati terzi dietro ad AEK e Panathinaikos.