Scozia-Georgia interrotta: campo impraticabile dopo un nubifragio

Scozia-Georgia, sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024, è stata interrotta sull’1-0 dopo 12 minuti di gioco. Il motivo risiede nel fatto che il terreno di gioco, ma questo fin dal calcio d’inizio, è di fatto impraticabile per la forte pioggia che si è abbattuta su Hampden Park. Si è giocato comunque e la palla di fatto non rimbalzava né scorreva bene, quindi appena la pioggia è diminuita di intensità l’arbitro ha deciso di interrompere per far spazzare via l’acqua dagli inservienti e riprendere dopo. Viene comunicato che si riprenderà alle ore 21.20.

AGGIORNAMENTO 21.25 – Nonostante le comunicazioni dell’Uefa, la partita non è ancora ricominciata.

AGGIORNAMENTO 21.45 – Si torna a giocare alle 21.55, ammesso che il campo regga. Ha ricominciato a diluviare.

AGGIORNAMENTO 22.00 – La partita non riprende purtroppo.

AGGIORNAMENTO 22.10 – Alle 22.15 ispezione del campo dell’arbitro. Se ok, si riparte.

AGGIORNAMENTO 22.20 – Il campo è ok, c’è un problema: la Georgia non si sta presentando in campo! Incredibile.

AGGIORNAMENTO 22.35 – Si torna finalmente a giocare. Si riparte dall’11’ sull’1-0.