Fiorentina, il 26 luglio amichevole a Belgrado contro la Stella Rossa

La Fiorentina ha ufficializzato un altro test in programma in questo luglio di pre-campionato. Mercoledì 26 alle ore 20:00 gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno la Stella Rossa allo stadio Rajko Mitic di Belgrado. I viola scenderanno in campo per la prima volta esattamente tra sette giorni per un test contro la Primavera, poi sfideranno il Parma il 20 e il Catanzero il 23 prima di effettuare questa trasferta in Serbia tre giorni dopo.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DELLA FIORENTINA