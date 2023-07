Calciomercato: Bologna su Ballo-Touré per sostituire Cambiaso

Il Bologna è alla ricerca di un esterno sinistro. Thiago Motta ha perso Cambiaso, che ha fatto ritorno alla Juventus dopo il prestito, e ora vuole un terzino che sappia giocare a tutta fascia in modo da poter utilizzare sia la difesa a 4 che la difesa a 3. Il nome più caldo in questo momento è Ballo-Touré del Milan. Le parti sono in contatto e l’unico scoglio sembrerebbe l’ingaggio. Il senegalese percepisce al momento 2 milioni di ingaggio annui, mentre il Bologna arriverebbe a offrire un milione e mezzo. Il nodo lo potrà scogliere solo in giocatore, che deciderà se sarà disposto ad abbassarsi l’ingaggio per andare a giocare molto probabilmente titolare in una squadra meno blasonata del Milan.