Dalla Francia, sei giocatori del Psg contro Mbappé: “Hai insultato tutti noi”

Clima rovente in casa PSG. Nonostante l’arrivo di Luis Enrique, preso per mettere ordine in casa parigina, il clima non sarebbe dei migliori con alcuni componenti della squadra che si sarebbero scagliati contro Kylian Mbappé. I giocatori in questione se la sarebbero presa per le dichiarazioni rilasciate dal francese tempo fa.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia, nello specifico da RMC Sport, che ha dichiarato il clima rovente in casa PSG. Sei giocatori del Paris Saint Germain, infatti, avrebbero accusato il francese per la frase “Stare al PSG non aiuta a vincere” e per questo avrebbero chiarito al presidente Al-Khelaifi che queste frasi “siano un insulto per il club“. Tra i sei giocatori che avrebbero mosso l’accusa, due sarebbero neo-acquisti.