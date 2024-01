Juventus-Empoli, Allegri: “Yildiz bene? Sì, ha fatto bene a stare in panchina”

Al termine di Juventus-Empoli, fa discutere la scelta di Massimiliano Allegri di schierare Milik dal primo minuto al posto di Yildiz. Il polacco, infatti, è stato espulso dopo appena diciotto minuti per un intervento scriteriato e ha lasciato in dieci i suoi, mentre il turco è entrato nel finale, ha provato a dare la scossa ma senza che il punteggio cambiasse. In mixed-zone, il tecnico livornese ha dimostrato però di non aver apprezzato il giovane classe 2005 oggi e ha rivendicato la sua decisione per la formazione titolare: “Yildiz bene? Sì, ha fatto bene a stare in panchina”.