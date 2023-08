MotoGp, Marquez: “Pronto per tornare in pista”

”Abbiamo vissuto una pausa estiva importante, un’occasione per ripartire e recuperare dopo un inizio d’anno impegnativo”, esordisce così Marc Marquez, pilota di MotoGp. “Dal punto di vista fisico e mentale torno in pista riposato e pronto a lavorare. Non vedo l’ora di rivedere tutti nel Repsol Honda Team e di capire il lavoro svolto durante la pausa. Silverstone è un circuito dove ho avuto molte belle battaglie in passato. La cosa più importante è tornare in moto, tornare a lavorare e cercare di migliorare come è stata la prima metà dell’anno”.