Fiorentina già a quota 15.000 abbonati: al Viola Park si allenano Nico Gonzalez, Arthur e Amrabat

La Fiorentina ha reso noto che sono già 15.000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi per la prossima stagione. Lo scorso anno la quota record di 21.927 tessere staccate per un incasso di 310.525 euro. L’andamento al botteghino è fin qui molto positivo anche in virtù dell’indisponibilità nella prossima stagione della curva Ferrovia per i lavori di riqualificazione e per questo la società viola ha ringraziato tutti sui social. Intanto, al Viola Park si allenano Nico Gonzalez, Arthur e Amrabat, il resto del gruppo usufruisce di tre giorni di permesso.