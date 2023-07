Wta Varsavia 2023: Stefanini-Siegemund posticipata a domani

Slitta di 24 ore l’impegno di quarti di finale per Lucrezia Stefanini al “BNP Paribas Warsaw Open”, Wta 250 da 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Varsavia, in Polonia. Il match contro Siegemund è stato interrotto dalla pioggia sull’1-1 e successivamente rinviato a sabato, con un doppio turno in programma tranne che per la tedesca Tatjana Maria, numero 65 Wta, l’unica già in semifinale dopo aver battuto Rebecca Sramkova per 6-3 1-6 6-1. In corsa nei quarti anche la beniamina di casa, la polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale.