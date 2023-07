F1 GP Belgio Spa 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche: pole Leclerc, Verstappen miglior tempo ma penalità

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza per la gara di domenica del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Su uno dei circuiti più iconici e complicati del Mondiale viene anticipata di un giorno la caccia alla pole, che si disputa già al venerdì per l’inserimento della sprint al sabato, ma che vale comunque per la gara della domenica. Gran bagarre per conquistare le prime file della griglia di partenza per la gara, ricordando che Verstappen parte con -5 posizioni di penalità: eccola di seguito completa e in aggiornamento.

Q1 – Tante emozioni su una pista che pian piano migliora, Leclerc rischia finendo fuori dai 15 prima dell’ultimo giro, che però è eccezionale: si migliora così tanto da stampare il miglior tempo dando due decimi netti a Verstappen, con Sainz che trova il quarto tempo. Gli eliminati: Alexander Albon e Logan Sargeant con le due Williams, poi Guanyu Zhou su Alfa Romeo, l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg con Haas.

Q2 – Anche nel Q2 Leclerc rischia l’eliminazione ma trova un gran giro che lo porta in terza posizione, alle spalle di Sainz e di un super Piastri con il miglior tempo a sorpresa. La sorpresa più grossa riguarda però Max Verstappen, che entra al Q3 con appena l’ultimo tempo utile, il decimo. Veniamo agli esclusi: le due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, Kevin Magnussen su Haas, Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo e l’AlphaTauri di Tsunoda primo degli esclusi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BELGIO 2023

PRIMA FILA

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

TERZA FILA

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull)

QUARTA FILA

7. Lando Norris (McLaren)

8. George Russell (Mercedes)

QUINTA FILA

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

SETTIMA FILA

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

NONA FILA

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

DECIMA FILA

19. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

20. Nico Hulkenberg (Haas)