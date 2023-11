Lazio-Feyenoord, Slot: “Speriamo di essere allo stesso livello della gara d’andata”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League 2023/2024 contro la Lazio: “All’andata abbiamo disputato quella che è stata forse la nostra miglior partita dell’intera stagione. Mi auguro che domani riusciremo ad essere allo stesso livello. Ovviamente giocare in casa o in trasferta non è la stessa cosa“. Slot ha poi proseguito: “La scorsa stagione non eravamo ancora pronti, ma abbiamo comunque fatto bene nonostante molti giocatori nuovi“. Infine, sui due attaccanti della Lazio: “Rispetto allo scorso anno hanno Castellanos che è molto bravo. Immobile invece ha segnato oltre 200 reti ed è un grande bomber: giocatori come lui non hanno bisogno di una condizione fisica perfetta per fare gol“.