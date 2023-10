Il ministro Abodi domani a Lampedusa

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni, domani sarà in visita a Lampedusa. Dopo l’invito da parte del sindaco della città siciliana sindaco Filippo Mannino, il ministro dello sport arriverà nella giornata di lunedì per cercare di creare un filo diretto fra la città e il governo targato Meloni.

A chiedere la sua presenza, subito dopo la nomina, sulla maggiore delle isole Pelagie, era stato il sindaco Filippo Mannino che auspicava una maggiore attenzione al disagio giovanile dovuto all’isolamento geografico e una soluzione per completare il campo sportivo.